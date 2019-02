12 procent rijdt te snel in bebouwde kom Alexander Haezebrouck

26 februari 2019

21u08 0

Tijdens snelheidscontroles van de politiezone Mira (Waregem, Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn en Zwevegem) reed 12 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. De politie controleerde afgelopen vrijdag tussen 7 en 14 uur in de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove, op de N8 in Waarmaarde, in de Ruggestraat in Avelgem en in de Doorniksesteenweg in Outrijve. Overal is de toegelaten snelheid vijftig kilometer per uur. Vooral in de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove werden veel bestuurders geflitst. Daar reden maar liefst 71 bestuurders van de 280 gecontroleerde bestuurders te snel. De zwaarste overtreding werd in de Doorniksesteenweg in Outrijve begaan. Daar werd een autobestuurder aan 84 kilometer per uur geflitst.