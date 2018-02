1.000 beeldjes als symbool voor gesneuvelden WOI 01 februari 2018

Gemeenschapsschool De Toekomst in Avelgem ontvangt onder impuls van juf Corry Vanpoucke het mobiel atelier van het project ComingWorldRememberMe, van kunstenaar Koen Vanmechelen. Leerlingen, ook van de Middenschool in Avelgem en De Polyglot in Spiere-Helkijn, maken er tot en met woensdag 7 februari beeldjes ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.





De leerlingen maken samen 1.000 van de 600.000 beeldjes in klei, als symbool voor de 600.000 doden tijdens de 'Groote Oorlog' op Belgisch grondgebied. Ze worden zo ook peter of meter van het project. De 600.000 beeldjes worden in april in provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke tentoongesteld. "Het project brengt een universele boodschap van hoop en verbondenheid en is educatief waardevol", zegt Steven Verplancke, directeur van De Toekomst. Het atelier is ook toegankelijk voor het grote publiek. Een beeldje maken kost 5 euro.(LPS)





Reserveren kan op www.bsDeToekomst.be.