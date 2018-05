"Lloyd wint De Mol? Verbaast ons niks!" 350 FANS VOLGEN FINALE VIER-PROGRAMMA IN GC SPIKKERELLE PETER LANSSENS

14 mei 2018

02u36 0 Avelgem Zo'n 350 fans volgden zondagavond de finale van De Mol in de theaterzaal van GC Spikkerelle in Avelgem, thuis van de 21-jarige Lloyd Vermeulen. Dat hij won, was niet voor iedereen een verrassing. "Hij was altijd al een échte winnaar", vertellen zijn vrienden trots.

De ontlading was erg groot na de superspannende finale. Lloyd wint De Mol en neemt 27.665 euro mee naar huis. De belangstelling was enorm in Avelgem. Zijn fans zaten tot op de trappen van de theaterzaal om alles te kunnen volgen. Jeugdhuis Krak huurde zelfs een bus om Avelgemse studenten na de uitzending naar Gent te rijden.





De voorbije weken keken jongeren ook al twee keer in jeugdhuis Krak, waar het dak er iedere keer af ging telkens Lloyd doorstootte. Keer op keer kippenvelmomenten, met een schitterende apotheose gisterenavond. Lloyd is heel geliefd bij de jeugd. Hij is vaste klant van het jeugdhuis. De student geneeskunde was ook jaren actief in de chiro in Avelgem, waar hij tot vorig jaar leider was. Een makkelijke leider, die er geen staatszaak van maakte als iemand eens iets mispeuterde. Hij wordt omschreven als een durver en feestbeest, een sociale en enthousiaste jongeman, die bovendien nooit bang is. En iemand die perfect het evenwicht tussen verantwoordelijkheid en plezier weet te vinden.





Vrijgezel

"Lloyd heeft het heel goed gespeeld, wat een straffe prestatie", vertelden vrienden Thomas Missiaen en Viktor Deschryver. "We kijken op naar hem, want het is nooit saai als Lloyd er is. Zo slaagt hij er altijd in om iets leuks te zeggen in een dood moment, om er weer ambiance in te brengen. En hij is een winnaar. Hij wilde vroeger in de Chiro ook altijd alle activiteiten winnen", aldus Thomas en Viktor, die bijgetreden worden door vrienden Andries Bruggeman (21) en Thibaut Missiaen (21). "Lloyd was gewoon Lloyd in het programma. Een sfeermaker met als leukste eigenschap dat hij nooit boos is. Je hebt er nooit ruzie mee. Hij was in het begin van het programma wat gereserveerd, maar naar het einde toe niet meer. Hij was zichzelf, want hij kan geen typetje spelen. Hij gaat niet meer buiten kunnen komen, nu hij de winnaar is. Het was de voorbije weken al erg in Gent, als hij uitging. Lloyd ligt heel goed in de markt, veel jonge meisjes zijn fan van hem. En om de vrouwen niet teleur te stellen nog deze boodschap: Lloyd is vrijgezel", lachen de vrienden.





Gratis vat

Lloyd geeft op een nog te bepalen datum een feestje in jeugdhuis Krak om zijn overwinning te vieren, met minstens een gratis vat bier. Mama Eugénie Gemmerich werkt in het gemeentehuis in Avelgem. Papa Bart Vermeulen is instructeur bij de VDAB. Zijn broer Lars zit in het derde middelbaar van het atheneum. Zus Elle zit in het eerste middelbaar van het Sint-Jan Berchmans college.