"Laat dit certificaat geen eindpunt zijn" AVELGEM KRIJGT SAVE-LABEL NA INSPANNINGEN VERKEERSVEILIGHEID MAXIME PETIT

23 juni 2018

02u49 0 Avelgem Na ondertekening van het SAVE-charter in 2016, werd het SAVE-label gisteren uitgereikt aan de gemeente Avelgem door De Oudervereniging voor Verongelukte Kinderen (OVK). Ook de ouders van Justine Vandemeulebroucke woonden de uitreiking bij.

Justine Vandemeulebroucke - toen 12 jaar - overleed op 31 mei 2012 toen ze met twee van haar vriendinnetjes fietste van Kerkhove naar haar school. Op het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg met de Ruggestraat werd ze gegrepen door een vrachtwagen met fatale gevolgen. Kort na het dramatische ongeval pakte het Vlaams Gewest de verkeerssituatie aan het fatale kruispunt aan, met middengeleiders, extra signalisatie van fietsoversteken en de heraanleg van het fietspad in rode asfalt. Het gemeentebestuur zet verkeersveiligheid sindsdien ook bovenaan de agenda. Dat resulteerde in de toekenning van het SAVE-label voor de gemeente. Het was het zestigste certificaat dat De Oudervereniging voor Verongelukte Kinderen mocht uitreiken. Schepen Koen Van Steenbrugge is trots op het symbolische label: "Het betekent dat onze inspanningen erkend worden. Er is al veel gerealiseerd maar toch blijft er nog werk aan de winkel. Aan de kleuterschool in Rugge bijvoorbeeld wordt een wegverschuiving gemaakt waardoor de parking aan de schoolpoort komt te liggen."





Op goede weg

"In 2017 daalde het aantal ongevallen in Avelgem van 120 naar 107 en er waren ook minder gewonden", gaat Van Steenbrugge verder. "Een signaal dat we op de goede weg zijn en we hopen dat die trend zich de komende jaren ook verderzet."





Sabrina Isebaert en Wim Vandemeulebroucke, de ouders van de verongelukte Justine, toonden zich ook positief over het verworven label. "We zien duidelijk dat het verkeer in onze gemeente veiliger geworden is sinds het ongeluk in 2012", zegt Sabrina. "Al is dat grotendeels ook te danken aan een werkgroep die meteen na het drama werd opgericht. Die verkeersraad heeft enorm veel druk uitgeoefend op de politici. Het doet ons ook plezier dat de verschillende schooldirecteurs zich ook altijd bleven inzetten voor de verkeersveiligheid."





"Het SAVE-label vind ik zeer belangrijk maar het mag geen eindpunt betekenen qua inspanningen voor een veilig verkeer. Ik denk dat het bestuur ernaar moet streven om zoveel mogelijk fietspaden aan te leggen. Een fietser is zo kwetsbaar in het verkeer en daarom is de afscheiding tussen auto en fiets een must. Voor ons baat het eigenlijk allemaal niet meer want wij zijn onze enige dochter kwijt. Toch wil ik niet dat dergelijke drama's nog andere gezinnen treffen. Het SAVE-label is voor mij het bewijs dat Justine nog niet vergeten is en dat helpt ons ook in het verwerkingsproces. We praten nog dagelijks over haar en we halen vaak anekdotes op. Dat helpt ons door de moeilijke dagen die er geregeld nog zijn."