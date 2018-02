"Filmpje boost hun zelfvertrouwen" BRILLENDE KINDEREN SCHITTEREN IN VIDEOCLIP TEGEN PESTEN PETER LANSSENS

02 februari 2018

02u38 0 Avelgem Veertig kinderen tonen in een schattige videoclip hoe hip brillen tegenwoordig zijn. Ze zingen en dansen en steken hun tong uit tegen pesten. "Het initiatief geeft hen meer zelfvertrouwen en zet pesters hopelijk aan het denken", zegt Griet Meersschaert van kinderoptiek Kroko Lunettes. Scholen tonen interesse.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Griet Meersschaert (34), die tien jaar kleuterleidster was in basisschool De Toekomst, zet nu haar pedagogisch vakmanschap in om het op te nemen voor brillende kinderen. Ze doet dat met een lied en een speelse videoclip, nu vandaag de Vlaamse Week tegen Pesten start. "Kinderen worden soms uitgelachen met hun bril, de stand van hun ogen of een oogpleister", zegt de medezaakvoerster van kinderoptiek Kroko Lunettes in Avelgem. "Ik geef met mijn initiatief brillen een hip imago. Want je hebt veel toffe monturen, in alle maten. Die perfect op een gezichtje passen én het karakter van het kind in de verf zetten. Een commerciële stunt is het niet. Ik doe het uit idealisme. Mijn hart ligt bij kinderen. Dat blijft voor altijd zo, als vroegere lerares. Ik wil hen helpen en een goed gevoel geven. Het spreekt aan. Zo wil basisschool De Toekomst de videoclip gebruiken in de les. Ook een Oost-Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding toont interesse."





Wereldburgerschap

Er werkten 40 kinderen - bijna allemaal klanten uit West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen - aan het tweetalige brillenlied mee. Er zijn in de videoclip ook animatiefiguurtjes te zien zoals poppen met verschillende huidskleuren en een grappige krokodil. "We kiezen voor tweetaligheid en verschillende huidskleuren in de clip omdat we in een multiculturele samenleving leven waarin het belangrijk is om kinderen ook de waarde van wereldburgerschap te tonen", zegt Griet. "Er hangt een positieve sfeer rond het lied en de clip omdat we erin geslaagd zijn om er emoties in te leggen. De kinderen hebben er trouwens zelf aan meegewerkt en tonen zo hoe de ideale wereld er volgens hen uitziet, als brillende kinderen. Ze zijn heel enthousiast. We zetten hier ook tattoos tegen pesten, met de krokodil uit de videoclip op. De kinderen die al zo'n tattoo lieten zetten, willen zich nu niet meer wassen (lacht)."





Humo's Rock Rally

Griet bekostigde het lied en de videoclip. De hoofdrollen zijn voor kinderen Gaston Vande Walle, Jinne Aelvoet, Carlo Moccia en Roos Christiaens, dochter van Griet en Michaël Christiaens. Het lied is uitgewerkt door Koen Eeckhout en Merijn Landuyt. "Zij vormen samen met Johannes Wannyn trouwens People In Houses, een groepje dat genomineerd is voor Humo's Rock Rally in 2018", zegt Griet. "De opname was in de studio van Merijn in Gent. De figuurtjes zijn van de hand van Evelyn Verschoore uit Roeselare en werden gehaakt door Annie Van Butsele uit Ronse. Annechien Strouven uit Leuven en Sarah Rathé uit Gent deden het camera- en animatiewerk", aldus Griet. Wie het coole brillenlied en de videoclip wil horen en zien, kan dat tot 9 februari in Kroko Lunettes in de Doorniksesteenweg 35 of op www.krokolunettes.be.





Het clipje is ook te bekijken via www.hln.be/brillen