"Eindelijk kan ik weer met hem praten" JAAR NA ZWARE VAL OPNIEUW HOOP VOOR WIELRENNER SEPPE (20) ALEXANDER HAEZEBROUCK

26 mei 2018

02u26 1 Avelgem Eén jaar na zijn zware val tijdens een verkenningsrit van een wielerwedstrijd in Wallonië is er opnieuw hoop voor Seppe Pappijn. "Sinds enkele weken spreekt hij opnieuw enkele woordjes en kan hij zelfs staan", vertelt zijn mama Kathleen Vanmarcke.

Seppe Papijn trok gisteren exact een jaar geleden naar Ellezelles in Ronse voor een wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract. Tijdens een opwarmingsritje met zijn teamgenoten in de buurt liep het lelijk mis.





Seppe werd gegrepen door een auto die hij niet had zien komen. Sindsdien lag de toen 19-jarige beloftewielrenner een tijdlang in coma.





"Na twee weken in het ziekenhuis van Doornik verhuisde hij naar Kortrijk" vertelt mama Kathleen.





"Daar bleef hij eerst 9 weken op intensieve, om te verhuizen naar de afdeling neurologie. Nadat er complicaties optraden, moest hij opnieuw naar de dienst intensieve zorgen voor zes weken. Op 16 oktober mocht hij dan eindelijk naar het revalidatiecentrum in het UZ Gent. Een lange tijd boekte hij amper vooruitgang. Tot enkele weken geleden. Hij begon te bewegen en spreekt zelfs af en toe. Slechts enkele woordjes zoals 'Dag', en mama', maar hij spreekt. Of hij ook ten volle beseft wat er is gebeurd weet ik niet. Hij zegt wel soms de woorden 'pech', 'botsing', en 'kapot', maar emotioneel heb ik nog niets aan hem gezien. Daarom vermoed ik dat hij nog niet helemaal beseft wat er gebeurd is. We zijn enorm blij dat hij eindelijk vooruitgang boekt. Elf maanden lang kon ik niet met mijn zoon praten, dat was enorm zwaar."





Exact jaar geleden

Gisteren was het exact een jaar geleden dat Seppe zijn ongeval had. "We hadden het thuis allemaal extra moeilijk gisteren", vertelt mama Kathleen. "We proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan. Samen met mijn man gaan we elke dag naar Seppe voor drie uur om bij hem te zijn. Daarnaast hebben we beiden nog een job en hebben we nog twee andere kinderen, het huishouden moet ook nog gebeuren natuurlijk. Het is niet simpel. Dankzij mijn dagelijkse loop- en fietstrainingen red ik het, denk ik."





In zomer even naar huis

Hoe goed Seppe uiteindelijk zal kunnen revalideren is nog onduidelijk. "Hij heeft sowieso nog een enorm lange weg af te leggen. We hopen dat hij ooit opnieuw zelfstandig zal kunnen lopen en eten. Verder hoop ik dat Seppe tegen de zomer eens naar huis zou kunnen komen. Zelf ben ik ook verpleegster dus ik weet hoe een ziekenhuisbed en zo werkt. Dat zou geweldig zijn."