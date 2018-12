Auto tegen verlichtingsgpaal en gevel Toon Verheijen

16 december 2018

De bestuurder van een auto is zaterdagavond even voor 22 uur met zijn wagen tegen een verlichtingspaal én een gevel van een woning beland. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Jordaenstraat. De bestuurder is vermoedelijk op het gladde wegdek geslipt. De schade aan de verlichtingspaal en de gevel vielen mee. De bestuurder liep ook geen verwondingen op, maar het voertuig moest wel getakeld worden.