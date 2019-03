Zone 30 Kloosterstraat tot voorbij jeugd- en sportterrein? Joeri Seymortier

10u53 0 Assenede De gemeente en de politie van Assenede onderzoeken of de zone dertig in de Kloosterstraat uitgebreid kan worden.

Gemeenteraadslid Koen Van Ootegem (CD&V) stelt voor om de zone dertig in de Kloosterstraat in Assenede uit te breiden tot na de toegang naar de jeugd- en sportterreinen. “Momenteel stopt de zone dertig vóór deze terreinen, wat eigenlijk onlogisch is gezien vele jongeren en gezinnen daar weggebruiker zijn”, zegt Koen Van Ootegem. “Om de verkeersveiligheid voor hen te verhogen, heb ik op de gemeenteraad gevraagd om de zone uit te breiden”.

Het schepencollege gaat advies vragen aan de politie en neemt dan een beslissing.