Zomerkerst keert na vijf jaar terug naar Boekhoute. Het zomers kerstfeest wordt in de zomer van 2018 opnieuw georganiseerd.





Organisator Gino Van de Walle en de mensen van eetcafé 't Spoor in Boekhoute slaan opnieuw de handen in mekaar. "We willen in de zomer van 2018 opnieuw de kerstgekte naar ons dorp halen", zegt Gino Van de Walle. "De plannen zitten nog in een beginstadium, maar we hebben nu beslist om Zomerkerst 2018 effectief te organiseren. Vijf jaar geleden was het een gigantisch succes en kwamen een pak mensen in volle zon kerst vieren op het aangelegd strand aan 't Spoor. We zijn nog op zoek naar een grote uitdaging die we kunnen lanceren, en willen dat doen ten voordele van de Mug-helikopter van West-Vlaanderen. Die komt ook op interventie in onze regio, dus dat moet gesteund worden. Waarom we dit na vijf jaar opnieuw doen? Omdat veel mensen al vijf jaar aan mijn oren aan het zagen zijn. Nu gaan we er nog eens helemaal voor!"





Wanneer Zomerkerst 2018 precies gehouden wordt, staat nog niet vast. Momenteel liggen nog drie data op tafel waaruit moet gekozen worden. (JSA)