Zeventiger vermist 'door plaatselijke omleiding' 01 februari 2018

Een zeventigjarige verwarde man is al een hele dag vermist nadat hij vermoedelijk de weg was kwijt geraakt door een plaatselijke omleiding.





Raphael De Meyere vertrok gisterenmorgen met zijn Toyota Yaris in Assenede en was op weg in de richting van Zelzate.





Zijn familie vermoedt dat het fout ging ter hoogte van de Assenedesteenweg, tussen het kruispunt van de R4 West en de grens met Assenede.





Hij is voor het laatst gezien om 11 uur, maar sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De familie van de man sloeg bij de politie alarm. Raphael draagt een bril en is kalend. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een groene regenjas. Bij het ter perse gaan was de man nog niet terecht. (JEW)