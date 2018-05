Zeven bestuurders betrapt met glas te veel op 15 mei 2018

De politie heeft zaterdagnacht zeven besturders met een glas te veel op betrapt. De controle was gericht op feestvierders die terugkeerden van een fuif in Bassevelde. In totaal controleerde de politie 244 bestuurders aan een ademtest. Drie feestgangers zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. (OSG)