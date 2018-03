Zelfs Groen tegen extra windmolens 06 maart 2018

02u48 0 Assenede Assenede strijdt tegen de komst van nog meer windmolens in de gemeente. Zelfs Groen zet daar nu de rem op het aantal windmolens.

Assenede heeft zes windmolens langs de Expressweg N49. Maar er zijn nog aanvragen. Zelfs Groen Assenede vindt het nu welletjes geweest. "Windmolens zijn welkom voor ons, maar niet in agrarisch landschappelijk waardevol gebied", zegt Paul Van der Linden van Groen Assenede. "De jongste tijd benaderen projectontwikkelaars onze landbouwers met contracten om windmolens te bouwen op hun kostbare landbouwgrond. De zes windmolens langs de N49 dekken nu al de stroombehoeften van de inwoners van Assenede. Meer windmolens zouden alleen maar overlast veroorzaken voor de bewoners van de mooie polders. Of dat geen vreemd standpunt is voor een groene partij? Elke gemeente moet voldoende windmolens hebben om te voorzien in de eigen behoefte. Voor Assenede zijn dat er drie. Met zes zitten wij ruim boven de norm. Ook de hogere overheid mag niet denken dat onder de noemer 'groene energie' alles geoorloofd is." (JSA)