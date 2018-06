Wifi in sporthal 28 juni 2018

Assenede lanceert nu ook in de gemeentelijke sporthal een publiek wifinetwerk. Dat kwam er op vraag van de sportclubs. "Meer en meer sportbonden staan erop dat de wedstrijdformulieren online ingevuld worden, dankzij het nieuwe wifinetwerk kan dat nu ook", klinkt het.





De wificode is beschikbaar bij de sportdienst in de sporthal. (JSA)