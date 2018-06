Wie wordt Prins of Prinses Carnaval? 25 juni 2018

02u28 0

Assenede gaat op zoek naar een nieuwe Prins of Prinses Carnaval. Kandidaten moeten bij de inschrijving minstens 18 jaar oud zijn en minstens één jaar officieel in de hoofdgemeente Assenede wonen. Inschrijven kan tot maandag 2 juli om 12 uur op het gemeentehuis. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen op het gemeentehuis of te downloaden op de gemeentelijke website onder het luikje 'inschrijven'. Info: www.assenede.be. (JSA)