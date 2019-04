Werkstraf voor dealer die cannabis verkocht vanuit appartement van zijn vriendin Wouter Spillebeen

05 april 2019

16u36 0 Assenede Een 26-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur omdat hij cannabis en cocaïne dealde vanuit een appartement in Assenede. Het gerecht kwam hem op het spoor via het sms-verkeer van een van zijn klanten.

Bij de behandeling van de zaak gaf de man toe dat hij tijdelijk en op kleine schaal cannabis had gedeald vanuit het appartement dat op naam stond van zijn vriendin. Hij zou enkel tussen 20 mei en 20 juni 2017 strafbare feiten hebben gepleegd volgens zijn advocaat. Maar het Openbaar Ministerie wilde hem voor een veel langere periode vervolgen omdat hij volgens hen al in 2016 actief was.

De rechter gaf de verdediging uiteindelijk gelijk en beperkte de periode waarvoor de man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, veroordeeld kon worden. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur en een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel. Als hij zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert, moet hij toch nog twaalf maanden naar de cel.