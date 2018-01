Werken op Landsdijk 25 januari 2018

Vandaag starten dringende werken op de Landsdijk in Bassevelde. "We hebben ontdekt dat één van de rioleringsbuizen onder het wegdek onmiddellijk aan vervanging toe is", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé (SamenPlus). "Het wegdek wordt er onderspoeld, wat het risico op een verzakking groot maakt."





Door de werken wordt de Landsdijk tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 120. Er is een omleiding via Knokstraat en Hoge Vorst. De werken duren tot en met vrijdag 2 februari. (JSA)