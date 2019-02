Werken kruispunt N49-Stoepestraat beginnen eind dit jaar: brug vervangt kruispunt Joeri Seymortier

20 februari 2019

13u26 0 Assenede De ombouw van het kruispunt van de N49 met de Stoepestraat in Assenede begint dit najaar nog.

Het kruispunt verdwijnt en er komt een brug over de N49 in de plaats. Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem informeerde bij Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) naar een stand van zaken. “De werken zullen dit najaar van start gaan”, zegt Valerie Taeldeman. “Concreet wordt er een brug gebouwd over de N49 voor het doorgaand verkeer van de Stoepestraat. Bovendien wordt er vanaf de Stoepestraat langs de noordzijde van de N49 een verbindingsweg gebouwd die aansluit op de R4. Hiermee wordt de omvorming van de N49 ook geconcretiseerd op het grondgebied van Assenede. Tijdens de werken zal de N49 op bepaalde momenten moeten versmald worden tot twee keer één rijstrook. De kostprijs van het hele project is 10,2 miljoen euro.”

Burgers informeren

Trees Van Eykeren van de plaatselijke CD&V hoopt dat de bevolking en de omwonenden tijdig en correct geïnformeerd worden over de werken. “Dergelijke werken hebben een serieuze impact op de omwonenden en het doorgaand verkeer. Een degelijke informatiecampagne dringt zich dan ook op. Bovendien zijn verschillende kmo’s in de omgeving van de werken gevestigd. We hopen dat bij de praktische aanpak van de werken zoveel mogelijk rekening zal gehouden worden met hun bekommernissen en dat ook zij voldoende en degelijk zullen geïnformeerd worden”, zegt Van Eykeren nog.