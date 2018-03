Werken Kriekerijstraat vanaf 9 april 28 maart 2018

De langverwachte wegenwerken in de Kriekerijstraat in Assenede beginnen op maandag 9 april. "De Kriekerijstraat is een veelgebruikte verbindingsstraat tussen de Diederikstraat en de Leegstraat", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé (SamenPlus). "De nutsleidingen, de riolering en het wegdek worden er vernieuwd. Heel wat kinderen van de school in de buurt en ook de bewoners van het rusthuis in de buurt, wandelen vaak door de straat. Het is hoognodig dat de Kriekerijstraat aangepakt wordt. De werken zullen duren tot net aan het bouwverlof. Kostprijs: 271.000 euro." (JSA)