Werken Kriekerijstraat starten vroeger 06 april 2018

De werken in de Kriekerijstraat en de Leegstraat in Assenede starten vandaag al, en niet volgende week maandag zoals eerst gepland. De aannemer kan schuiven in de agenda en is al vroeger vrij om met de klus te starten. Door de werken zullen de Leegstraat en de Kriekerijstraat drie weken afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Kriekerijstraat en het wegdek wordt er volledig vernieuwd. De werken duren tot en met 7 juli. Tijdens de werken wordt de schoolgaande jeugd via verkaveling Elsburg en Bijenkorf richting school gestuurd. Ouders wordt gevraagd de Leegstraat te vermijden met de auto.





In een stuk van de Nieuwestraat en de Oude Gentweg geldt een tijdelijk parkeerverbod, om de bussen van De Lijn door te laten. (JSA)