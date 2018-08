Werken Kloosterstraat lopen uit 23 augustus 2018

De werken in de Kloosterstraat in Assenede zullen langer duren dan oorspronkelijk gepland was. "Donderdag 16 augustus werd gestart met de herstelling van de riolering in de Kloosterstraat", zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). "Die werken lopen minder vlot dan verwacht. Daardoor worden er twee extra werkdagen voorzien en zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tot en met morgenavond." Er is een omleiding in beide rijrichtingen via Kloosteraprilstraat, Sasdijkstraat, Sint-Andrieslaan, Dijkstraat, Hoogstraat en Markt. (JSA)