Werken in Abdijstraat Oosteeklo Joeri Seymortier

24 december 2018

09u30 0 Assenede Tot en met 18 januari 2019 wordt gewerkt in de Abdijstraat in Oosteeklo bij Assenede.

De Watergroep is ondertussen gestart met het vervangen van de vezelcementleidingen in de Abdijstraat in Oosteeklo. Daar waren recent heel wat problemen met lekken in de riolering. De leidingen worden er ondertussen ook verdubbeld. Tijdens de duur van de werken is de Abdijstraat niet bereikbaar voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Cisterciënzerinnestraat, Molenhoek en de Ledestraat. De omleiding geldt in beide rijrichtingen.

Info: www.assenede.be.