Wegwijsmoment in nieuw dorpshuis Joeri Seymortier

10 november 2018

12u00 0 Assenede De gemeente Assenede organiseert komende dinsdag een informatieavond in het nieuwe dorpshuis van Bassevelde.

Het nieuwe dorpshuis Bass’Cul in Bassevelde kan vanaf nu gebruikt worden door de verenigingen. Om iedereen wegwijs te maken in het gebouw organiseert de gemeente Assenede op dinsdag 13 november om 19.30 uur een wegwijsmoment in Bass’Cul. Tijdens het infomoment krijg je meer uitleg over het reservatiesysteem, de mogelijkheden van het gebouw en de werking van Bass’Cul. Inschrijven: vrijetijd@assenede.be.