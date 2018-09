Wandeling voor betere mobiliteit 01 september 2018

'Assenede voor Iedereen', de vereniging die zich in de gemeente inzet voor een betere mobiliteit, nodigt op zondag 2 september alle inwoners uit voor een wandeling door Assenede. Onderweg is er een gelukspel en kan je in de rolstoel plaatsnemen om zelf aan den lijve te ervaren welke de voornaamste hinderpalen zijn bij een wandeling door het centrum. Afspraak zondag tussen 13 en 14 uur aan de kerk van Assenede. Na de wandeling kan er in woon- en zorgcentrum Sint-Jozef bij koffie en gebak gezellig bijgepraat worden. Info: www.assenedevooriedereen.be. (JSA)