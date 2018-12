Wagen knalt op vrachtwagen: “Uit het niets was er een enorme klap” Wouter Spillebeen

07 december 2018

09u16 2 Assenede Een wagen is deze morgen rond 7.30 uur in volle vaart achteraan ingereden op een vrachtwagen op de expresweg N49 ter hoogte van Oosteeklo. De bestuurster (39) uit Jabbeke is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze door de brandweer uit haar auto bevrijd werd.

De vrachtwagenbestuurder die een lading slaplanten vervoerde stond naar eigen zeggen al ongeveer dertig seconden stil voor het rode licht in de richting van Knokke aan het kruispunt met Oosthoek. “Uit het niets was er ineens een enorme klap”, vertelt hij. “Zonder te remmen was de vrouw op me ingereden. Ze schoof aan de rechterkant onder de vrachtwagen. Het zag er echt niet goed uit.”

Niet fysiek gekneld

De brandweer en de politie van zone Assenede/Evergem werden ter plaatse geroepen. De 39-jarige vrouw uit Jabbeke moest uit haar auto bevrijd worden. “Ze zat niet fysiek gekneld, maar door de manier waarop het wrak verwrongen was, kon ze niet uitstappen”, klinkt het bij de brandweer. “We hebben het hele dak van de wagen geknipt en de vrouw dan verticaal zo stabiel mogelijk uit de wagen gehaald. Ze bleef wel de hele tijd bij bewustzijn.”

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het parket is verwittigd en stelde een verkeersdeskundige aan om het onderzoek verder te voeren. “Volgens de eerste bevindingen van de deskundige stond de vrachtwagen inderdaad stil”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat de vrouw de controle over het stuur is verloren. Ze wilde nog naar rechts uitwijken, maar dat is niet gelukt.” Mogelijk hebben de slechte zichtbaarheid en het natte wegdek iets van de aanrijding te maken. Het slachtoffer is intussen naar het ziekenhuis overgebracht. Of haar verwondingen levensbedreigend zijn, is nog niet geweten.

Tijdens de bevrijding was doorgang op de expresweg moeilijk. Daarna werd de linkerrijstrook open gesteld. Intussen is de weg weer volledig vrij.