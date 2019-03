Wachten op verbouwing kerk Boekhoute tot kinderopvang Joeri Seymortier

12u14 0 Assenede In Eeklo zijn ze de Sint-Jozefkerk volop aan het verbouwen tot kinderopvang, maar in Boekhoute bij Assenede blijft het wachten op die werken.

In het budget 2019 van de gemeente Assenede staat opnieuw 250.000 euro ingeschreven voor de herbestemming van de kerk van Boekhoute. Bedoeling is dat in het kerkgebouw onder andere een kinderopvang komt. Er zou ook ruimte blijven voor tentoonstellingen en occasionele kerkdiensten.

“We wachten op de gunning van een studiebureau die de plannen voor de verbouwing van de kerk kan opmaken”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Dit jaar zal er op het terrein dus zeker niets gebeuren. We spelen al langer met het idee om in de kerk een soort glazen box te maken, dat dan de kinderopvang kan worden. Maar het kan natuurlijk zijn dat het studiebureau met totaal andere plannen voor de dag komt. Het is zeker onze bedoeling om dat dossier in de loop van deze legislatuur uit te voeren.”