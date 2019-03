Wachten op veilige ‘schoolstraten’ rond scholen in Assenede Joeri Seymortier

26 maart 2019

11u23 0 Assenede Het is nog wachten op de inrichting van zogenaamde schoolstraten in de buurt van de scholen in Assenede.

Koen van Ootegem (CD&V) wil schoolstraten rond de scholen zien. In de praktijk wil dat zeggen dat bij het begin en het sluiten van de school, de straat rond de schoolpoort een tijd lang verboden wordt voor wagens. Enkel voetgangers en fietsers mogen er dan door. Maar aan de meeste scholen van Assenede liggen langs gewestwegen, en daar mag de gemeente zo’n schoolstraten niet invoeren.

“Ik ben zeker voorstander van schoolstraten”, zegt schepen Chantal Bobelijn (SamenPlus). “Ze vergroten de verkeersveiligheid en hebben een positief effect op de luchtkwaliteit in en rond de scholen. Potentiële schoolstraten zijn in Assenede vaak gewestwegen, waardoor gemeenten die niet mogen aanpassen . Ook alternatieven zoals een fietsstraat zijn onmogelijk. Samen met de scholen, de politie en het WZC Sint-Jozef gaan we verder overleggen hoe we de omgeving veiliger en gezonder kunnen maken. Niet enkel voor de kinderen, maar voor iedereen.”