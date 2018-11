Vrouw riskeert celstraf na echtelijke ruzie: haar man kwam te laat thuis, zij sloeg hem met een strijkijzer Jeffrey Dujardin

12 november 2018

16u23 4 Assenede Een 32-jarige vrouw uit Assenede moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep na een uit de hand gelopen echtelijke ruzie. Kirby B. is geen onbekende voor het gerecht, ze kwam al meermaals in contact met drugs. In eerste aanleg kreeg de vrouw 12 maanden cel.

De lokale politie kwam tussen in een echtelijke ruzie in Assenede. De man zou te laat thuis gekomen zijn en dat was niet naar de zin van Kirby. Ze sloeg hem met een strijkijzer en zou gedreigd hebben hem te vermoorden. Toen de politie arriveerde, kon ze haar nog tegenhouden, ze had een mes genomen en wou de man neersteken. Een week later moest de politie al terug, alle ramen van de woning waren ingegooid.

De advocaat van de vrouw, Kris Vincke, relativeerde de ruzie, “Ze leefden op hun eigen manier samen. Mijn cliënte zei soms wel dat ze hem ging vermoorden, maar dat zijn woorden, ze zou zoiets nooit doen.” Het hof zal over de zaak een beslissing vellen op 11 december.