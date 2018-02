Vrouw die veroordeelde oplichter helpt ontsnappen staat terecht 22 februari 2018

Een 46-jarige vrouw uit Boekhoute staat in de Brugse rechtbank terecht, omdat ze een gevangene hielp ontsnappen uit het Penitentiair Landbouwcentrum in het West-Vlaamse Ruiselede. Op 7 december 2016 stapte Stefaan R. zonder vergunning buiten uit de halfopen instelling. De man zat een celstraf uit voor onder meer oplichting. Nancy T., een vriendin van de man, stond hem aan de overkant van de straat op te wachten met haar wagen. Ze bracht hem naar het station van Aalter, waar R. de trein pakte. Hij kon pas 192 dagen later weer opgepakt worden bij een verkeerscontrole. "Hij vertelde mij aan de telefoon dat hij het recht had te ontsnappen. Ik was naïef en geloofde hem", verklaarde ze. Uitspraak op 21 maart.





(SDVO)