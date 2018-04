Voor rechter na klappen aan 81-jarige 27 april 2018

Een struise vijftiger stond gisteren terecht nadat hij een 81-jarige man meerdere klappen in het aangezicht gaf na een discussie op straat in Assenede. "Ik schrok ook toen ik zijn leeftijd zag", zei de beklaagde aan de rechter. "Hij is groot en ziet er jonger uit." De rechter reageerde sarcastisch toen hij een foto van het slachtoffer zag: "Ja, daar zou ik ook van weglopen." De beklaagde heeft een uitgebreid strafrechtelijk verleden, doorspekt met veroordelingen voor agressie, waaronder diefstal met geweld. Daarom riskeert hij een jaar cel. "Maar ik volg al acht jaar therapie", vertelde hij. Op 24 mei spreekt de rechter een straf uit. (WSG)