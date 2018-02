Voor het eerst Zottenstoet tijdens carnaval 07 februari 2018

02u48 0 Assenede Assenede start vandaag een periode van twaalf dagen carnaval. Hoogtepunt wordt de stoet van zondag 18 februari.

Vandaag, woensdag 7 februari, is er de traditionele opening van het carnaval, met het seniorenbal om 13.11 uur in het gemeenschapscentrum De Bijenkorf. Op vrijdag 9 februari om 20.11 uur is er de après-ski party in café De Phonograaf. In De Strandpaal is er een carnavalsparty. Zaterdag 10 februari is er om 14.11 uur het kindercarnaval met een optocht en om 20.11 uur het overwinningsbal van Prins Dewa I in zaal Germinal.





Op zondag 11 februari is er een nieuwigheid en wordt voor het eerst de Zottenstoet georganiseerd. "De Zottenstoet wordt een avondlijke minioptocht met de fanfare, waarbij alle deelnemers aan de Zottenkoers zich in een stoet kunnen voorstellen aan het publiek", zegt schepen David Vercauteren. "Alle niet-gemotoriseerde voertuigen zijn mooi verlicht. We willen met deze Zottenstoet ook op de eerste zondagavond van het carnaval de mensen van Assenede massaal buiten krijgen.'





Maandag 12 februari viert Assenede de Sloezenavond. Op zondag 18 februari is er dan vanaf 14.30 uur nog de grote stoet in Assenede. Info: www.carnavalassenede.be.





(JSA)