Vlaamse vedettenparade in parochiezaal Oosteeklo Joeri Seymortier

10 april 2019

09u59 3 Assenede Liefhebbers van Vlaamse muziek kunnen op zondag 14 april in Oosteeklo bij Assenede naar een paasshow met diner.

Om 13 uur wordt de vol-au-vent geserveerd, en om 14.30 uur beginnen de optredens van Kurt Crabbé, Rene Troost en Dananti. In de parochiezaal in de Koning Albertstraat in Oosteeklo. Kaarten voor het diner en show kosten 20 euro. Kaarten voor de show met koffie en gebak kosten 12,50 euro. Inschrijven: 0471/70.64.32.