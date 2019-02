Vlaams Belang wil gsm-verbod op gemeenteraad (maar dat komt er niet) Joeri Seymortier

13u38 0 Assenede Vlaams Belang wil een absoluut gsm-verbod op de gemeenteraad in Assenede. Maar dat zien alle andere politici niet zitten.

Stijn Van Hamme van het Vlaams Belang ergert zich mateloos aan politici die tijdens de gemeenteraad wegdromen op hun gsm, smartphone of laptop. “We hebben voorgesteld om het gebruik van tablets, laptops, smartphones en gsm te verbieden tijdens de raadzittingen”, zegt Stijn Van Hamme. “Zo zal er meer aandacht zijn voor de inhoud van de dossiers, en dat wordt een meerwaarde voor de debatten. Het gebruik van laptops op een vergaderingen verslapt de aandacht. Om maar te zwijgen van mensen die spelletjes spelen of gewoon op Facebook zitten. Tot onze grote spijt werd ons voorstel door alle andere raadsleden weggestemd. Dit is duidelijk een gemiste kans.”