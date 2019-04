Vlaams Belang wil gemeentehuis meer open Joeri Seymortier

08 april 2019

10u22 0 Assenede Vlaams Belang Assenede wil dat het gemeentehuis in Assenede meer uren open is voor de burger.

“De kerntaak van een gemeente is dienstverlening aan de inwoners”, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). “Het inzetten op digitale dienstverlening vormt niet meer dan een aanvulling op de fysieke dienstverlening. Niet iedereen is immers in staat om van de digitale dienstverlening gebruik te maken. De openingsuren van ons gemeentehuis zijn niet klantvriendelijk. Wij stellen voor om het gemeentehuis ook elke namiddag te openen voor het publiek, een extra avondopening te voorzien, en ook op zaterdagvoormiddag open te zijn. Onze inwoners verdienen dat.”

Het gemeentebestuur plant voorlopig geen aanpassingen. Er wordt op gewezen dat het gemeentehuis naast elke voormiddag ook op dinsdag en woensdag open is van 14 tot 16 uur, en op dinsdag ook nog eens van 17 tot 18.45 uur.