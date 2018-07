Vlaams Belang lanceert eerste kandidaten 27 juli 2018

Vlaams Belang Assenede lanceert de eerste namen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dorien Monsaert (25) heeft een opleiding Toerisme gevolgd en is een jonge moeder. Ulrike Reinhardt (45) is een verpleegster van Duitse afkomst. Andy De Muynck (42) volgde een opleiding Mechanica en werkt als ploegbaas.





Vlaams Belang zit nu niet in de gemeenteraad van Assenede. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij maar 5,5 procent van de stemmen en dat was toen niet genoeg om één zetel binnen te halen. In 2012 had het Vlaams Belang in Assenede een lijst met amper zeven kandidaten. (JSA)