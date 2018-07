Vijf dagen Jazzenede 26 juli 2018

02u39 0

Vanaf vandaag, donderdag 26 juli, tot en met maandag 30 juli is Assenede vijf dagen in de ban van het muziekfestival Jazzenede.





Met gemiddeld 750 bezoekers per dag blijft Jazzenede bewust een kleinschalig en gezellig festival. Dit jaar staan op de affiche onder andere Fapy Lafertin, Koen De Cauter, Nordmann, Trio Grande, The Hop 'sh Bam Connection, Rebirth Collective, KlezmicnoiZ en Centerpiece. Ook nieuwere groepen zoals John Ghost, Wheels, Shoe Shine Boys, Eclectiv, Jake Walker en Mother T & The Chicks krijgen een kans. Heel wat festivals zetten vandaag hard in op duurzaamheid, inclusie, fairtrade en een goed afvalbeleid, maar dat is iets wat Jazzenede al vijftien jaar hoog in het vaandel draagt.





Dagtickets kosten 7 euro en met een abonnement van 20 euro kan je er alle dagen terecht. Wie niet elke avond naar huis wil, kan blijven overnachten op de festivalcamping en 's anderendaags na het ontbijt de natuurrijke omgeving te voet of per fiets verkennen. In de namiddag is het dan terug tijd voor nog meer muziek. Info: www.jazzenede.be.





(JSA)