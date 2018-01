Vier (en straks vijf?) prinsen in één dorp NERGENS MEER GEVEDERDE HOOFDEN DAN BIJ CARNAVAL ASSENEDE JOERI SEYMORTIER

02u46 0 Foto Joeri Seymortier De gevederde hoofden van links naar rechts: Maarten Van de Velde, Maarten Van Laere, Stijn De Walsche en Cisse De Scheemaeker. Op de tafel Hades die Nationale Kinderprins van België wil worden. Assenede Assenede mag zich dit jaar hét carnavalsdorp van het Meetjesland noemen. Er zijn dit jaar maar liefst vier gevederde hoofden in het dorp: behalve de regerende Prins Carnaval komen ook de Nationale Prins van België, de provinciale Prins Carnaval en de prins van het Prinsenpaar van België uit Assenede. En met een beetje geluk komt straks ook de nieuwe Nationale Kinderprins van België uit het dorp. "Nooit eerder gezien", zeggen alle carnavalisten.

Stijn De Walsche regeert dit jaar voor het derde jaar op rij over Carnaval Assenede als Prins Dewa I. Maar hij krijgt een pak concurrentie uit eigen rangen. Want in zijn gemeente lopen nog drie andere prinsen rond. "Het is uitzonderlijk en wellicht nooit eerder gezien dat vier prinsen uit eenzelfde gemeente komen", zegt Stijn De Walsche. "Dit is ronduit indrukwekkend. Ik schrik er wel niet van dat dit in Assenede gebeurt. Carnaval zit hier in ons bloed. Iedereen die hier woont, is een beetje gek, en is dol op uitgaan en plezier maken. Er heerst hier ook een grote vriendschap onder de mensen. En dat zijn allemaal eigenschappen die in het carnaval naar voor komen."





Hogerop

Eén van de grote vissen is Maarten Van Laere. Hij is Keizer in Assenede en werd nu gekroond tot de Nationale Prins van België 2018. "Een grote eer dat ik deze nationale titel mag dragen, exact tien jaar nadat ik mijn eerste prinsentitel in Assenede won", zegt Maarten. "Dit is de hoogste titel die je in Assenede kan hebben op gebied van carnaval. De kers op de taart van mijn mooie carrière binnen het carnaval. Of ik nog hogerop kan? Er is nog één hogere titel en dat is die van Europaprins. Ja, ik heb ambitie om ook die ooit binnen te halen. Ook al zal dat nog niet voor meteen zijn."





Ook de Provinciale Prins Oost-Vlaanderen 2018 woont in Assenede: Maarten Van de Velde. "Mijn vader en broer hebben al hun sporen verdiend in het carnaval, en ik ben trots dat ik nu ook een titel mag dragen", zegt Maarten. "Vorig jaar was ik in Assenede nog kandidaat om Prins Carnaval te worden, maar ik heb het toen niet gehaald. Bij de provinciale verkiezing is het wel gelukt. Dit voelt super. Ik wil er een spetterend jaar van maken."





Genen

Ons land heeft ook een Prinsenpaar van België. De prins van dat koppel is Cisse De Scheemaecker, en ook hij is van Assenede. "Ik ben al drie jaar Hofmaarschalk geweest, maar een prinsentitel is mij in Assenede nooit gelukt. Het is voor mij een grote eer om nu de prins te zijn van het Prinsenpaar van België. En ik wil de genen doorgeven. Mijn zoon Hades is zeven jaar en hij is nu kandidaat om de Nationale Kinderprins van België te worden. Dan zou Assenede geen vier, maar meteen vijf gevederde prinsen rondlopen hebben. Duimen!"





Het carnaval van Assenede wordt gevierd vanaf woensdag 7 februari. Op zondag 18 februari is de stoet het absolute hoogtepunt. In deelgemeente Oosteeklo wordt dit jaar carnaval gevierd van 9 tot 11 maart. Daar hopen ze dit jaar een Prinses Carnaval te kunnen verkiezen.