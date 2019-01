VIDEO: Lijnbus vat vuur in Bassevelde: geen gewonden Jeroen Desmecht Jeffrey Dujardin

02 januari 2019

10u32 6 Assenede Een bus van De Lijn is deze ochtend uitgebrand op de Assenedestraat in Bassevelde. Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren er geen passagiers meer in de bus. Er vielen dan ook geen gewonden.

De lijnbus vatte rond 8.15 uur vuur. Brandweer en politie kwamen ter plaatse om een perimeter in te stellen. Het verkeer werd daarom even omgeleid via een zijstraat.

Oorzaak van de brand is volgens politiezone Assenede/Evergem een mechanisch defect. Er waren dan ook geen andere voertuigen betrokken bij het incident. “Momenteel weten we nog niet wat de exacte oorzaak is”, zegt de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn. “Al bij al valt alles goed mee: er was even paniek, maar er is gelukkig niemand gewond geraakt.”

“De bus was stevig aan het branden toen we ter plaatse kwamen", weet brandweerluitenant Kurt De Kock van brandweerzone Centrum. “Gelukkig hadden we de brand snel onder controle.”