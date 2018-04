Verkeersplateau aan gemeenteschool wordt hersteld 04 april 2018

02u44 0

Op maandag 9 april wordt gestart met het herstellen van het verkeersplateau ter hoogte van de gemeentelijke basisschool in de Nieuwe Boekhoutestraat in Bassevelde.





De werken zelf moeten zeker afgerond zijn tegen het einde van de paasvakantie. Maar de verkeershinder in de schoolbuurt zal toch langer duren. Om het nieuwe plateau de kans te geven uit te drogen wordt de Nieuwe Boekhoutestraat tot en met 27 april afgesloten voor alle verkeer. Er is een plaatselijke omleiding via de Assenedestraat, Haantjen en Heulken.





Meer info: www.assenede.be. (JSA)