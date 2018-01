Vergunning voor drie windmolens geweigerd 02u48 5

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) weigert de milieuvergunning voor drie windmolens aan de Gavergrachtstraat en Stoepstraat in Assenede.





Een paar weken geleden gaf de minister nog vergunning voor drie extra windmolens in Kaprijke en Eeklo, maar voor de aanvraag in Assenede geeft Schauvliege rood licht. Elf omwonenden, twee omliggende bedrijven en de gemeente Evergem hadden beroep aangetekend tegen een beslissing van de provincie.





"De gekozen locatie ligt in een openruimtegebied, waarvan zowel ten oosten als ten westen al verschillende windmolens staan", zegt minister Schauvliege. "Als in dit laatste gevrijwaarde openruimtegebied ook nog eens windmolens gebouwd worden, is een gevoel van insluiting door de omwonenden reëel. De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt dan overschreden. Daarom wordt de milieuvergunning geweigerd." (JSA)