Vandalen vernielen vijf lindes 25 april 2018

02u30 0

Een vandaal heeft vijf pas aangeplante lindes uit de grond getrokken of gebroken langs de Vent en de spoorwegbedding langs de Grote Tiendewijk in Assenede. De Bijenwerkgroep Assenede, die de bomen geplant had, meldde de vandalenstreek aan de gemeente en de politie Assenede-Evergem. Het blijft nu afwachten of de beschadigde bomen het zullen overleven of niet. Bomen die het niet overleven zullen in het volgende plantseizoen zeker herplant worden. Het motief van de vandalen is voorlopig onduidelijk. (JEW)