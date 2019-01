Vandalen vernielen verlichting langs ‘schoolwegelken’ in Oosteeklo Joeri Seymortier

10 januari 2019

10u02 0 Assenede Vandalen hebben de verlichting afgerukt langs het schoolwegelken in Oosteeklo bij Assenede.

Gemeenteraadslid Stijn Van Hamme (Vlaams Belang) vraagt de gemeente Assenede om de schade zo vlug mogelijk te herstellen. De gemeentediensten gaan het nodige doen. “Het schoolwegelken is een veilige route voor de zwakke weggebruikers naar het dorp van Oosteeklo”, zegt Stijn Van Hamme. “Helaas stelde ik vast dat er daar sprake is van vandalisme. Op verschillende plaatsen werd de verlichting vernield: afgerukt van de paaltjes of zelfs compleet kapot geslagen. Het is triestig te moeten vaststellen dat bepaalde individuen er plezier in hebben om gemeentelijke infrastructuur te vernielen. Denken zij niet aan de jonge, schoolgaande kinderen die er dagelijks passeren en die nu in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen door scherven of loszittende elektriciteitsdraden?”