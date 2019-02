Vandalen halen kinderdagverblijf overhoop Wouter Spillebeen

28 februari 2019

16u37 0 Assenede Kinderdagverblijf De Lollyfantjes in de Hoogstraat in Assenede is in de nacht van woensdag op donderdag volledig overhoop gehaald door inbrekers. “Er is niets verdwenen, dus we denken dat het gewoon jongeren waren die zich verveelden”, zeggen medewerkers.

De schade in het kinderdagverblijf is groot. Bedjes werden kapot gestampt, stoelen zijn klaar voor de vuilnisbelt en alle matrassen werden op een hoop gegooid. “Het was een ravage toen ik deze morgen binnenkwam”, vertelt een medewerkster. “Echt alles was overhoop gegooid.”

Opvallend is dat er niets werd gestolen. “Er lagen laptops en tablets in de keuken, maar die werden niet aangeraakt. De hele keuken lag er nog goed bij”, klinkt het. “Volgens ons waren de inbrekers niet uit op een buit, maar waren het gewoon jongeren die zich verveelden.” Hoe ze binnen raakten is voorlopig nog een mysterie. “Een tijdje geleden werd ook op de benedenverdieping ingebroken. Toen verdween ook niets”, herinnert de medewerkster zich.

Gelukkig voor het kinderdagverblijf waren er nog genoeg bedjes, tafels en ander materiaal aanwezig om donderdag alles te laten doorgaan. De achttien kinderen konden er dus terecht. “Er zijn al heel wat ouders die uit bezorgdheid hebben aangeboden om dingen te helpen herstellen of om nieuw materiaal voor ons aan te kopen. Het is echt super om zo veel steun te krijgen”, aldus het personeel van De Lollyfantjes.