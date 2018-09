Vanaf vrijdag: tweede rijstrook N49 Joeri Seymortier

05 september 2018

Vanaf vrijdag 7 september wijzigt de verkeerssituatie aan de werken op de N49 in Oosteeklo bij Assenede.

Deze week is het aanschuiven op de N49 in Oosteeklo, aan de werf voor de bouw van een nieuwe brug over de Expressweg. Momenteel heeft het verkeer richting Antwerpen maar één rijstrook, maar dat verandert vanaf vrijdag. “Vanaf 7 september komt er een tweede rijstrook bij in de richting van Antwerpen”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “Deze rijstrook komt op het baanvak in de richting van Antwerpen en heeft een normale breedte. Daarmee is deze rijstrook speciaal geschikt voor vrachtwagens, die de andere versmalde rijstrook richting Antwerpen niet mogen gebruiken. Het verkeer richting kust blijft over twee versmalde rijstroken rijden.”

Midden oktober zal de brug verder worden afgewerkt op het andere baanvak en zal de situatie opnieuw wijzigen. Info op www.wegenenverkeer.be/assenede.