Uur zoeken naar zwaargewond meisje DRONKEN BESTUURDER CRASHT, SLAAT GETUIGE EN DUMPT STIEFDOCHTER JEFFREY DUJARDIN

09 april 2018

02u43 0 Assenede De 37-jarige Vittorio B. had vrijdagnacht iets te veel op en reed in op enkele geparkeerde wagens. Zijn 14-jarige stiefdochter raakte zwaargewond. Het meisje werd al schreeuwend over de schouder meegedragen en achtergelaten in een gracht tijdens het vluchten.

Het ongeval vond vrijdagnacht om 3 uur plaats in de Kapellestraat. Vittorio B., een 37-jarige man uit Zelzate zat achter het stuur toen hij de controle erover verloor en op twee geparkeerde wagens inreed. In de wagen zaten ook nog een 17-jarige jongen en een 14-jarig meisje. Het meisje, de stiefdochter van B., raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. Naast andere breuken had ze ook een dubbele bekkenbreuk. Omwonenden werden wakker geschud door de knal, de voorgevel van Anne De Beule werd geraakt door de wagens. "Mijn dochter en ik werden wakker van een luide knal. Mijn dochter dacht dat er een auto in de living gereden was", zegt Anne De Beule. "Toen ik mijn voordeur opendeed zag ik de enorme ravage. Mijn voorgevel was volledig besmeurd met olie en overal lagen er brokstukken. Tussen al de brokstukken zag ik een meisje in de berm liggen. Ik wou mijn hulp aanbieden en de hulpdiensten bellen maar de chauffeur was enorm agressief. De andere passagier, de 17-jarige jongen was bezorgd over het meisje, maar de oudere man wou vluchten. Ze sleurden aan het meisje, probeerden haar te doen stappen en mee te trekken. Maar ze kon niet, ze schreeuwde van de pijn", zegt Anne.





Schreeuwende meisje

Het schreeuwende meisje is iets dat de buren zal bijblijven, zo zegt de 49-jarige D. die wou helpen. "Ik probeerde de man tegen te houden, zodat hij haar niet kon verplaatsen maar kreeg veel klappen te verduren", zegt D. die een dik blauw oog en schrammen eraan heeft overgehouden.





Uiteindelijk namen ze het meisje over de schouder mee om haar te verstoppen langs de Kapellewegel, in een gracht tussen de velden enkele honderden meters verder. De hulpdiensten hadden een uur nodig om het meisje terug te vinden. "We hebben haar teruggevonden op enkele honderden meter van het ongeval. De 37-jarige man was al een kilometer verder toen we hem aantroffen", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. B. werd zaterdag al voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter voor vluchtmisdrijf, dronkenschap, schuldig verzuim, slagen en verwondingen en weerspannigheid. Hij is geen onbekende voor het gerecht en is al meermaals veroordeeld voor geweldfeiten. Van bronnen kregen we ook te horen dat er wapens en drugs gevonden waren in de wagen, maar dat kon niet bevestigd worden. De grootvader van het meisje, Eddie, kon gisteren bevestigen dat ze niet meer in levensgevaar was. "Ze is stabiel en ligt nog op intensieve zorg. Haar moeder is bij haar. Het is afwachten nu."