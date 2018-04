U13Cup krijgt vorm 16 april 2018

De U13Cup die volgende maand in Bassevelde gehouden wordt, krijgt vorm. In De Bijenkorf vond een feestelijke loting plaats.





De eigen selectie U13Cup mag het tornooi op zaterdag 26 mei op gang trappen met een wedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten van Lille OSC. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase ook op tegen KRC Genk en titelverdedigers Celtic FC. In reeks B wordt Club Brugge-AA Gent een klassieker. Ook Valencia CF, FC Nantes, Sporting Clube de Portugal, AZ Alkmaar, Tottenham Hotspur, SV Zulte Waregem, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven en RSC Anderlecht sturen hun sterkste jeugdspelers.





"We kijken uit naar de prestaties van onze eigen jongens", zegt organisator John De Pauw. "Met Valencia en Sporting Lissabon ontvangen we twee zeer grote voetbalscholen. Sporting Lissabon is nog steeds de enige club ter wereld die met Figo en Ronaldo twee spelers voortbracht die de Gouden Bal wonnen. Geen enkele jeugdopleiding ter wereld die dat soort adelbrieven kan voorleggen."





De U13Cup vindt plaats van 25 tot en met 27 mei op de terreinen van KVV Klauwaarts in Bassevelde. Info: www.u13cup.be. (JSA)