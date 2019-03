U13 Cup 2019 zoekt gastgezinnen in en rond Bassevelde Joeri Seymortier

13 maart 2019

17u06 0 Assenede De organisatoren van de U13 Cup editie 2019, de befaamde Champions League voor miniemen, zijn nog op zoek naar gastgezinnen voor de spelers .

Gastgezinnen staan tijdens de tornooidagen in voor de opvang van de jonge talenten. Het tornooi vindt dit jaar plaats van 31 mei tot en met 2 juni, op de terreinen van KVV Klauwaarts Bassevelde. Wie interesse heeft om een of meerdere spelers op te vangen, kan contact opnemen met Danny Haers op 09/373.40.46 of via daniel.haers@tornooibassevelde.be.

Alle info over het tornooi kan je vinden op www.u13cup.be.