Twee volle containers zwerfvuil uit grachten en bermen: “De strijd is nog niet gestreden” Joeri Seymortier

18 maart 2019

11u50 1 Assenede De grote zwerfvuilactie van afgelopen weekend in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo heeft maar liefst twee volle containers vuil opgeleverd.

Samen met de gemeentelijke milieudienst sloegen verenigingen en scholen de handen in elkaar om in heel Assenede zwerfvuil uit bermen en grachten te halen. “Met twee volle containers vuilniszakken was de buit opnieuw bijzonder groot”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Dat verdient een pluim voor de vele propere pioniers. Maar tegelijk blijft het een triestige vaststelling dat ondanks de vele inspanningen de strijd tegen zwerfvuil nog niet gestreden is. Een proper Assenede begint bij elkeen van ons. Zwerfvuil veroorzaakt overlast in de natuur en heeft nog steeds een zeer grote maatschappelijke kost.”

