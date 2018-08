Twee truckers botsen op elkaar op E34 30 augustus 2018

Twee vrachtwagens zijn gisterochtend op elkaar gebotst op de Expres E34 in Assenede in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Nieuwburgstraat kwam het rond 7.15 uur tot een kopstaartaanrijding tussen de twee tientonners. De chauffeurs raakten niet gewond, maar hun voertuigen versperden de hele expresweg.





In afwachting van de takeling werd het verkeer omgeleid via secundaire wegen, waar de ongewone drukte snel opstoppingen veroorzaakte. De takelaars sleepten de vrachtwagens eerst van de expresweg af zodat de brandweer de rijbaan kon opruimen. Rond 9.35 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven. (WSG)