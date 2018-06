Twee nieuwe schoolstraten in september 25 juni 2018

02u25 0 Assenede De Leegstraat in Assenede en Oosteeklo-Dorp in Oosteeklo worden vanaf september ingericht als schoolstraat.

Assenede heeft vandaag al een schoolstraat aan 't Brugje in Bassevelde. Vanaf het nieuwe schooljaar zal dat ook gebeuren aan De Wegwijzer en De Kameleon in de Leegstraat en aan Het Ooievaarsnest in Oosteeklo.





Een half uur voor het begin en na het einde van de lessen, wordt de straat verkeersvrij gemaakt, en zijn enkel voetgangers en fietsers welkom. Gedaan dus met de kleine af te zetten, vlak aan de schoolpoort.





Rekenen op vrijwilligers

"Een schoolstraat is de meest veilige manier om de schoolbuurt in te richten", zegt schepen Chantal Bobelijn (SamenPlus). "De straat wordt voor en na school afgezet met nadarhekken, zodat er gewoonweg geen auto's meer rond de schoolpoort kunnen. Er zijn alternatieven genoeg om de kinderen iets verder van school af te zetten. Zo kunnen de voetgangers en de vele fietsers rond de schoolpoort zich perfect veilig verplaatsen. Samen met de scholen willen we hier een succes van maken. Want we rekenen op een pak vrijwilligers die elke dag die hekken willen plaatsen en weer wegnemen."





Onmogelijk in Boekhoute

Met de invoering van de nieuwe schoolstraten, wordt dat binnenkort gedaan in Assenede, Bassevelde en Oosteeklo. Enkel in Boekhoute is er van een schoolstraat geen sprake.





"Praktisch is dat daar onmogelijk. Als we daar de straat aan de school afsluiten, dan is er geen uitweg meer voor het verkeer", klinkt het nog.





(JSA)