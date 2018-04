Twee dagen werken aan voetpaden 16 april 2018

02u42 0

Vandaag en morgen wordt gestart met sonderingswerken aan het voetpad in de Koning Albertstraat en de Ertveldesteenweg in Oosteeklo.





"Die werken zijn nodig om de waterleidingen van Aquafin in kaart te brengen", zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). "Door de werken is er tijdelijk hinder. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Ertveldesteenweg, vanaf Oosteeklodorp tot Ertveldesteenweg 1. Je rijdt in de richting van Oosteeklodorp richting rotonde. In de Koning Albertstraat wordt ter hoogte van de werken een tijdelijke voorrangsregeling ingevoerd."





Info: www.assenede.be. (JSA)